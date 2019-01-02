В Таллинне объявлен конкурс ”Путь Хярьяпеа”



В ходе конкурса предполагается найти концепцию и обозначить принципы обозначения протекавшей по Таллинну реки Хярьяпеа, чтобы руководствоваться ими в дальнейшем планировании, при создании эскизов и строительных объектов, которые совпадают с руслом этой реки.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что конкурс предлагает замечательную возможность осмыслить имидж Таллинна как города у воды. В будущем появится пешеходная дорожка, посвященная речке Хярьяпеа, которая будет вести от улицы Юхкентали до моря.

Во времена Средневековья Хярьяпеа была самой полноводной рекой Таллинна, она вытекала из озера Юлемисте и впадала в море, выполняя важнейшую роль в развитии Таллинна как промышленного города, а также в формировании нескольких районов, через которые протекала река. Речка Хярьяпеа постепенно исчезала из городского пейзажа, загрязненная высокой промышленной нагрузкой, она была уведена под землю в 1930-1950 гг. Сегодня о существовании реки напоминают лишь ландшафт Пооламяги, водяная мельница Юхкентали и промышленный ансамбль на горке Сосси.

В конкурсе могут принять участие как специалисты, так и студенты. Срок подачи предложений — 25 февраля 2019 года в 14:00. С условиями конкурса можно ознакомиться на странице Таллиннского департамента городского планирования.