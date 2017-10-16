В Таллинне обсуждают будущее э-здоровья на конференции на высоком уровне

Сегодня в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза в Таллинне начинается посвященная темам э-здоровья конференция на высоком уровне «Здравоохранение в цифровом обществе. Цифровая эпоха на службе у нашего здоровья», которая пройдет 16-18 октября, сказано в пресс-релизе.

На трехдневное мероприятие в Таллинн съедутся те, кто формирует политику Европейского союза, представители сфер ИТ и здравоохранения, руководители учреждений здравоохранения, врачи и ученые со всего мира. Конференцию принимает министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский.

На конференции э-здоровья будет продемонстрировано, как новые технологии и более широкое использование данных о здоровье меняют как быт, так и здравоохранение. На конференции расскажут о праве людей управлять своими данными о здоровье, о трансграничном и свободном передвижении данных, использовании данных в научной деятельности и разработках, а также о создании условий единого цифрового рынка в здравоохранении.

”Цифровые решения позволили привнести революцию во все сферы, в том числе и в здоровье. Современная система здравоохранения и лучшая врачебная помощь предполагают более широкое использование электронных данных о здоровье, нежели прежде. Свободное передвижение данных, в том числе данных о здоровье — одна из основных европейских свобод и мы должны найти способы для их перемещения, которое принесет пользу как людям, так и обществу в целом, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, — На конференции мы сконцентрируемся на практических решениях, которые позволят людям иметь доступ к своим цифровым данным, проверять использование данных и гарантировать их безопасное движение как для лечения, так и для науки и инновации”.

В рамках конференции будет опубликована Таллиннская декларация э-здоровья, которая призывает заключать трансграничные соглашения о сотрудничестве, чтобы ускорить дигитализацию систем здравоохранения во всей Европе.

На конференцию в Таллинн приедут свыше 600 участников и 80 выступающих из Европы, США, Австралии, Индии. Наиболее интересные сессии конференции сфокусируются на получаемом сектором здравоохранения доходе от цифровой инновации, приложениях м-здоровья, совместном функционировании информационных систем и унификации стандартов, а также возможностях использования технологии блокчейн в здравоохранении. Также на сессиях рассмотрят безопасность в сети, обработку облачных данных, роль персональной медицины и геномики, а также движение в направлении опирающегося на результаты здравоохранения. Для презентации существующих решений э-здоровья в течение всей конференции открыто выставочное пространство для делегатов.

Во второй день конференции 17 октября в 15:30 состоится дискуссия о будущем э-здоровья Европы между министром Осиновским и комиссаром Европейской комиссии по здоровью и пищевой безопасности Витянисом Андрюкайтисом, за прямой трансляцией можно следить на сайте председательства.

Организаторами конференции ”Здравоохранение в цифровом обществе. Цифровая эпоха на службе у нашего здоровья” выступают Министерство социальных дел, Государственная канцелярия, Европейский кластер технологии здоровья (ECHAlliance) и Международная организация э-здоровья HIMSS Europe. Конференцию поддерживает Европейская комиссия.