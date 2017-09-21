В Таллинне обсуждается будущее архитектурной политики Европы

Сегодня, 21 сентября в Таллинне в Центре "Свободная Сцена" под руководством Министерства культуры соберутся ведущие эксперты а также, лица, ответственные за формирование архитектурной политики Европейского союза, чтобы обсудить последние тенденции развития в области формирования пространства и культуры строительства, а также перспективы на будущее, значится в пресс-релизе.

Хедлайнер конференции — именитый итальянский архитектор Массимилиано Фуксас. Пресс-конференцию откроет министр культуры Индрек Саар.

Цель конференции по Европейской архитектурной политике — рассказать об архитектурной политике различных стран, а также об историях успеха по их внедрению по всей Европе. На конференции, проходящей в рамках председательства Эстонии в Европейском союзе и в сотрудничестве с Эстонским союзом архитекторов, будет обсуждаться, как при принятии решений о формировании пространства учитывать надотраслевые факторы, принимая во внимание их влияние на развитие отстроенной среды в целом.

Министр культуры Индрек Саар счел важным повышение уровня ожидания жителей Эстонии к качеству общественных мест. "Общественные места напрямую влияют на качество жизни людей, поэтому архитектора — это сфера, оказывающая значительное социальное воздействие. Для того, чтобы мы могли еще более продуманно планировать и развивать жилую среду, мы созвали экспертную группу по вопросам формирования пространства, цель которой — внести предложения для модернизации политики в области формирования пространства", — сказал Саар.

Саар добавил, что решения, касающиеся общественных мест, необходимо принимать с экспертами своей отрасли, и эти решения должны быть тщательно взвешены. "Архитектурную политику каждая страна ЕС формирует самостоятельно, но для того, чтобы мы могли принимать более правильные решения, нам стоить поучиться у опыта других европейских стран. Конференция по архитектурным политикам Европы дает нам для этого отличную возможность", — сказал Саар.

Одна из главный организаторов конференции, архитектор Вероника Валк-Сиска пояснила, что при проектировании и развитии конкурентоспособной жилой среды важно обращать внимание на разнообразие, способствующее повышению качества жизни в создаваемом пространстве — построенной среде, в т.ч. общественных местах: на богатство и качество возможностей. "При формировании жилой среды между собой переплетаются пространственное планирование, архитектура и строительство, поэтому нам нужен широкий комплексный взгляд на то, как рождаются решения в области формирования пространства, как они реализуются", — подчеркнула Валк-Сиска. "Конференция дает хорошую возможность сравнить опыт Эстонии, чтобы создавать нашу архитектурную политику, опираясь на опыт наших европейских партнеров", — добавила Валк-Сиска.

Кроме хедлайнера конференции, именитого итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса, на конференции также выступят и другие интересные спикеры. Среди прочих, государственные архитекторы Киран О'Коннор (Ирландия) и Лео ван Брук (Бельгия); Ларс-Кристиан Улиг (Германия), а также многие другие.