В Таллинне обсудят новые формы работы, а также безопасность труда и трудовое здравоохранение

Инспекция труда в сотрудничестве с Министерством социальных дел организует тематический день Комитета старших инспекторов труда (SLIC), а также конференцию по безопасности труда и трудовому здравоохранению ”Новые формы работы, безопасность труда и трудовое здравоохранение”, сказано в пресс-релизе.

На проходящей в Таллинне конференции практики, эксперты, социальные партнеры и ученые обсудят, как обеспечить соблюдение высоких европейских стандартов в области производственной безопасности и трудового здравоохранения в эпоху, когда меняются содержание труда, трудовые привычки и трудовая среда. Конференция пройдет в отеле Radisson Blu Hotel Olympia, начало конференции в 9:00. В прямом эфире за мероприятием можно следить на портале ERR по адресу https://livestream.com/eu2017ee/events/7921532.

”Новые формы работы и более гибкие условия труда способствуют интеграции рабочей и семейной жизни, а также позволяют повысить уровень благополучия работников. Современные технологии позволяют предприятиям автоматизировать опасные рабочие места и избежать столкновения работников с опасной рабочей средой, — сказал заместитель канцлера в сфере труда Министерства социальных дел Янар Холм. — В ситуации, когда работу можно делать в любое время и в любом месте, мы должны принимать во внимание новые вызовы в обеспечении здоровья работников, чтобы в меняющемся мире труда и в связи со все более дигитальными и гибкими формами работы по-прежнему была обеспечена защита здоровья работников и безопасность всех форм деятельности”.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, уже сегодня предприятия должны учитывать предлагаемые технологиями возможности и изменения в ожиданиях выходящего на рынок труда нового поколения. ”Технология позволяет работать дома и на другом конце света в какой-нибудь жаркой стране. Молодежь хочет пробовать разные карьеры и должности, она более открыта и охотнее предоставляет обратную связь”, — сказала Марипуу. ”Создание благоприятной рабочей среды должно соответствовать времени и изменениям. Условия могут меняться, но работа в любом случае должна быть безопасной и не должна вредить здоровью работника. Новые формы труда повышают уровень ответственности работника в деле заботы о собственном здоровье”, — добавила Марипуу.

Основной доклад в рамках первой панели представит исполнительный директор Всемирной конфедерации по трудоустройству (World Employment Confederation) Денис Пеннель, который будет говорить о готовности работников и работодателей к изменениям. Айно-Силва Тали из стартапа Testlio и Кай Реало из Circle K Eesti поделятся опытом в отношении новых моделей предпринимательства и новых поколений на рынке труда. В рамках второй панели выступит Уильям Кокберн из EU-OSHA. Он расскажет о новых формах работы и новом регулировании в области производственной безопасности и трудового здравоохранения. Доктор Юкка Такала, исполнительный директор Института трудового здравоохранения и производственной безопасности Сингапура, опираясь на данные исследований поговорит о том, что именно оказывает влияние на здоровье и безопасность работников.

Опытом успешной реализации мер производственной безопасности и трудового здравоохранения поделится Андреас Таутз, директор по медицине Deutsche Post DHL Group. Основной доклад третьей панели представит Дэйвид Уолтерз, профессор Центра исследований трудовой среды Университета Кардиффа — это будет обзор европейских инспекций труда, их моделей и готовности к новым вызовам. Хакан Олссон из инспекции труда Швеции расскажет о роли своей организации в изменившемся обществе. Доктор Стивен Кингхорн-Перри познакомит с целью британской системы производственной безопасности и трудового здравоохранения, которой является контроль минимизации рисков в меняющейся трудовой среде.

Откроют конференцию генеральный директор Инспекции труда Марет Марипуу, заместитель канцлера в сфере труда Министерства социальных дел Янар Холм и Шарлотта Гревфорс Эрно из Генерального директората Европейской комиссии по вопросам занятости, социальным делам и общественной интеграции.