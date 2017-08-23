В Таллинне образованы 87 избирательных участков

Таллиннская горуправа образовала на административной территории города 87 избирательных участков, где будет проходить голосование во время выборов в собрания местных самоуправлений.

По сравнению с выборами в Рийгикогу, происходившими 1 марта 2015 года, произошли некоторые изменения в местонахождении избирательных участков, почему надо быть особенно внимательным при поиске участка на основе карточки избирателя.

Основные изменения таковы:

1) В Кесклинне не будет участка, располагавшегося в Таллиннском департаменте социальных дел и здравоохранения (Нарвское шоссе, 11D), голосовавшие на нем распределены между участками в Таллиннском университете (Нарвское шоссе, 25) и Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 5);

2) В Ласнамяэ избирательный участок из Таллиннской Паэкаареской гимназии (ул. Пунане, 17) переехал в Ласнамяэскую гимназию (ул. Паэ, 59), а располагавшийся в Таллиннском Линнамяэском русском лицее (ул. Линнамяэ, 10) — в Линнамяэский магазин Maxima ХХХ (ул. Линнамяэ, 57);

3) В Мустамяэ избирательный участок переводится из Таллиннской 32-й средней школы (ул. Кийли, 10) в Мустамяэский центр (ул. Таммсааре, 104А). Участок, который во время парламентских выборов находился в Мустамяэской поликлинике, переводится в Таллиннскую Мустамяэскую гимназию (ул. Кескузе, 18), а избиратели, голосовавшие на участке, находившемся в в муниципальном доме по ул. Академия, 34, распределяются между участками, образованными в Таллиннском техническом университете (ул. Эхитаяте, 5) и Таллиннской Мустамяэской гимназии (ул. Кескузе, 18);

4) В Нымме избирательный участок переедет из Пяэскюлаской гимназии (ул. Викеркааре, 10) в здание Ныммеского плавательного бассейна (бульвар Вабадузе, 156);

5) В Пирита избиратели, голосовавшие на участке в Центре досуга (ул. Меривялья, 3) смогут отдать свои голоса в здании Пиритаской районной управы (ул. Клоостри, 6), а те, кто голосовал в бывшем здании районной управы на ул. Меривялья, 24, должны будут прийти голосовать в детский сад Padriuku (ул. Падрику, 10);

6) В Пыхья-Таллинне на участке, расположенном в центре Stroomi (ул. Туулемаа, 20) будут голосовать и те, кто раньше голосовал в Ранникуском корпусе Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Кари,13). Из-за ремонта бывшего Таллиннского транспортного училища (ул. Техника, 18) избирательный участок временно перевносится через дорогу — в магазин Ülle (ул. Техника, 15).

Из 87 образованных Таллиннской городской управой избирательных участков 19 будут с 9 по 11 октября обслуживать всех избирателей, независимо от места их жительства. Эти участки расположены в основном в торговых центрах в разных местах города. Участки, которые будут обслуживать всех избирателей в период с 5 по 8 октября, руководитель выборов в уезде Тоомас Сепп определит не позднее 31 августа.