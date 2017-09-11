В Таллинне научат молодежь необходимым навыкам для работы в 21 веке

C сентября в Таллиннском департаменте по делам молодежи и спорта стартует проект ”Лаборатория развития”, цель которого заключается в том, чтобы с помощью практических занятий обучить 14–19-летнюю русскоязычную молодежь необходимым навыкам для работы в 21 века и поддержать их конкурентоспособность на рынке труда, сказано в пресс-релизе.

Проект состоит из 8 разных тем и вклучает развитие таких навыков в 21 веке, как способность руководить и принимать решения, комплексное решение проблем и критическое мышление, сотрудничество и переговоры, творчество и инновации, умение приспособиться и смелость ошибиться.

Все курсы пройдут в молодежном отделении Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта (Суур-Америка, 35). Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Дополнительная информация на молодежном портале города. Если не открывается, то смотрите здесь.