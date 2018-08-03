03.08.2018, 20:30

В Таллинне насильник подал в суд на жениха своей жертвы, который ему отомстил

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
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В Таллинне насильник подал в суд на жениха своей жертвы, который ему отомстил
Shutterstock

В Таллинне насильник подал в суд на жениха жертвы, который решил отомстить обидчику, пишет Eesti Ekspress.

Изнасилование произошло в позапрошлом году на яановы праздники. Молодые люди собрались в доме у К. недалеко от Таллинна. В ходе вечеринки К. изнасиловал гостью. В решении суда значится, что девушка из-за сильного алкогольного опьянения и сна была не в состоянии осознать происходящее и оказать сопротивление. В мае прошлого года К. получил полтора года лишения свободы условно.

Жених девушки Е., которому на тот момент было 19 лет, узнал об изнасиловании на следующее утро. Сам он к тому моменту место вечеринки покинул и прочитал сообщение от девушки в Facebook, где она написала, что произошло что-то очень плохое.

Е. вернулся к К. и со словами ”что ты сделал моей девушке?” с порога набросился на него. Бил как кулаками, так и ногой.

Скорая доставила потерпевшего в PERH. В феврале этого года Е. получил за избиение месяц условно.

Примечательно в этой истории то, что К. обратился в суд для востребования с Е. ущерба на сумму 13 600 евро (сколотый зуб, испорченная одежда, дверь, ухудшение зрения, необходимость в психиатрической помощи, недополученная из-за травм зарплата, моральные страдания и прочее).

Как бы то ни было, достаточных доказательств того, что все перечисленное выше было связано именно с избиением, К. предоставить не смог и суд его ходатайство не удовлетворил.

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