В Таллинне, Нарве, Йыхви, Тарту, Раквере и Пярну пройдет Неделя усыновления

Таллинская детская больница примет участие в начинающейся 21 октября Неделе усыновления, проводимой под девизом "Счастливый родитель = счастливый ребенок".

Мероприятия Недели — инфодни, семинары, дискуссии, концерты пройдут с 21 по 28 октября в Таллинне, Тарту, Нарве, Йыхви, Раквере и Пярну. На них приглашены все, кто причастен к благородному делу борьбы с детским сиротством, включая чиновников социальных служб, передает Раэпресс.

Как отметила руководитель НКО "Своя семья" Инна Клаос, проблема зачастую оказывается не столько в детях, сколько в психологическом состоянии и душевном равновесии, а также навыках и умениях приемных родителей. Но они избегают просить о помощи, чтобы это не сочли их поражением. "Своя семья" предлагает такую помощь, чтобы и приемные родители, и их новообретенные дети не оставались один на один со своими заботами и тревогами.

Неделя проводится с 2015 года.