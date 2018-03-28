В Таллинне наркоманы украли у подполковника Бундесвера технику с гостайнами НАТО. Планшет продали за 50 евро

Начальник штаба центра компетенции киберзащиты НАТО Франц Лантенхаммер пал жертвой воришек, пишет Eesti Ekspress.

14 мая прошлого года стоял прекрасный воскресный денек. Светило солнышко, и офицер Бундесвера подполковник Франц Лантенхаммер оставил свое авто в Старом Таллинне, на парковке, что на улице Рюйтли. В тот вечер он должен был вылететь во Франкфурт.

Через полтора часа, вернувшись на парковку, офицер обнаружил, что заднее правое стекло разбито. Его рюкзак и чемодан пропали.

Вместе с этим воры прихватил и лэптоп Бундесвера Lenovo и пять флэшек. Также им достался и планшет Samsung, принадлежащий Силам обороны Эстонии.

Тем же вечером полиция допросила Лантенхаммера при помощи переводчика. В протокол записали, что на флэшках была закриптованная тайна. Мужчина никого в краже не заподозрил.

Ирония судьбы: подполковник уже второй год трудится в Таллинне в центре компетенции киберзащиты НАТО вице-директором и начштаба. Центр в своей ежедневной работе применяет серьезные меры безопасности: к примеру, у всех его посетителей при входе в здание забирают мобильные телефоны на хранение.

Планшет продали за 50 евро

Для начала полицейские, расследовавшие данное дело, посмотрели записи камер на парковке. И наткнулись на 5-минутную сцену: двое мужчин в темных одеждах орудуют в авто подполковника.

Следователь в звании комиссара распознал в одном из них 28-летнего Владислава, который был неоднократно наказан за кражи, ограбления и наркопреступления. Последний раз он попался стражам порядка под амфетамином четыре дня назад.

Поскольку украденные компьютеры содержали весомую информацию, полиция сразу же начала поиски Владислава. Ночью, около 1:15, полицейские обнаружили, что в маардуской квартире, где он проживает, горит свет. Квартира расположена на первом этаже. Следователь постучал в окно. Владислав — появился. Последний сразу же узнал первого и поздоровался с ним по имени.

Владислав впустил человека в погонах домой и сказал, что уже ждал его на протяжении некоторого промежутка времени. Он осознал, что прихватил важное военное имущество и на месте передал его полицейскому.

Из наиболее важных вещей отсутствовал лишь планшет. Несколько часов назад Владислав продал его. За 50 евро. А поскольку продал он знакомому, полиция быстро вернула украденное.

На следующий день в фойе больницы Висмари полиция задержала соучастника Владислава 22-летнего Игоря. Он сказал, что ”просто захотелось, и я разбил стекло”.

Решилось за сутки

Игорь также хорошо знаком полиции. Всего лишь месяц назад суд его наказал условным за попытку взлома нескольких банкоматов. Словом, так удалось сотрудникам Кесклиннаского полицейского участка решить проблему с кражей компьютеров, содержащих натовские тайны, за сутки.

Позже Лантенхаммер пожелал уточнить сказанное за день до этого. На новом допросе он поведал, что в компьютере и на флэшках Бундесвера находится информация для внутреннего использования ограниченного доступа. На планшете Сил обороны, по его словам, засекреченных данных нет.

”На всех официальных носителях информация защищена ПИН-кодами, а также закриптована”, — поведал подполковник. Он подчеркнул, что имеет разрешение Бундесвера выносить засекреченную информацию на носителях за пределы охраняемой зоны.

Попытка побега из суда

Задержанный по подозрению в краже Владислав объяснил содеянное нехваткой денег: ”Безнадега, когда от работодателей приходят смс, мол, вы наказаны, не можем вас взять на работу”.

Мужчина просил не брать его под стражу на время предварительного следствия, но судья Яника Каллин приказала это сделать. На это Владислав бросил свою сумку с вещами на пол и ломанулся прочь из зала заседаний, расположенного на четвертом этаже. Он побежал на первый этаж, двое полицейских — за ним.

Входная дверь уже близко, но перед ней стоял 69-летний охранник. Владислав налетел на него, оба упали, и тогда полиция задержала беглеца.

В конце прошлого года на открытом судебном заседании обсуждали и другие злодеяния Владислава, например, кражу сумки у 81-летней соседки. О вещах, похищенных у немецкого офицера, прокурор Рута Раммо сказала, что это ”значимое имущество, гостайна”.

Суд названил Владиславу почти пять с половиной лет тюремного заключения. Игорю — полтора.

Подполковник благодарит полицейских

Об эстонской полиции подполковник Лантенхаммер может сказать лишь хорошее. В ответах на вопросы журналиста Ekspress он отмечает профессионализм следователей.

”Полицейские, занимавшиеся случаем, очень сведущие и посвященные. Всегда присутствовал и устный переводчик, переводивший все на немецкий. Это помогло понять происходящее”.

Лантенхаммер отмечает, что быстрый возврат украденного был очень важен: оно нужно было ему для выполнения ежедневной работы. По его словам, никакая ”засекреченная информация” не пропала и не утекла.

Автор статьи не знает, какая именно информация содержалась на носителях.