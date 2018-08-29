29.08.2018, 19:30

В Таллинне начинается строительство новой велодорожки


rus.delfi.ee
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В Таллинне начинается строительство новой велодорожки
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В понедельник, 3 сентября, начнется строительство пешеходно-велосипедной дорожки вдоль Вильяндиского шоссе.

Она появится на участке между улицей Валдеку и Пярнуским шоссе и будет иметь в длину 2,6 км, а в ширину 4 м. По обе стороны от нее будут еще беговые дорожки шириной три четверти метра, покрытые гранитной крошкой. На велодорожке предусмотрены четыре места для отдыха.

Для соединения с аналогичной дорожкой вдоль Пярнуского шоссе будет построен виадук через железную дорогу. Тем самым дорожка вдоль Пярнуского шоссе будет в рамках разработанного для Харьюского уезда проекта соединена с созданной Кийлиской волостью дорожкой вдоль Вильяндиского шоссе.

Работы финансируются в рамках проекта Европейского фонда регионального развития. Срок их завершения — июль будущего года.

Tallinn Hockey weekend
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