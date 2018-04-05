В Таллинне начинается ремонт улицы Меривялья

Teetööd Tartus Turu tänaval Foto: Helena Pass

Завтра, 6 апреля, начнется ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна. На время ремонта она станет трехрядной, а один ряд будет иметь переменное направление — утром он дополнит полосу движения в сторону города, а вечером — в сторону Виймси.