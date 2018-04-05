В Таллинне начинается ремонт улицы Меривялья

Завтра, 6 апреля, начнется ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна. На время ремонта она станет трехрядной, а один ряд будет иметь переменное направление — утром он дополнит полосу движения в сторону города, а вечером — в сторону Виймси.
Во время работ скорость будет ограничена 30 км/час.
Поменяют асфальтовое покрытие. Заменят колпаки канализационных люков. Работы будут вестись поэтапно. Их стоимость — 659 тысяч евро, срок окончания — июнь.
Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками!