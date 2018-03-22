В Таллинне начинается реконструкция улицы Туулику

С понедельника, 2 апреля, начинается реконструкция улицы Туулику между улицами Кадака и Халла.
Одновременно реконструкции подвергнется на участке длиной в полкилометра водопроводная сеть.
На время реконструкции улица будет закрыта для транспорта, кроме проезда на расположенные в зоне реконструкции участки.
В ходе реконструкции будут созданы две трехметровой ширины транспортные полосы для движения в обоих направлениях, проложена велосипедная дорожка — с одной и двухметровой ширины тротуар — с другой стороны.
Усовершенствовано будет освещение, пешеходные переходы будут ограничены камнями Брайля.
Работы стоимостью 1 140 000 евро должны быть завершены к 31 июля. Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков!