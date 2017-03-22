В Таллинне начинается реконструкция перекрестка улиц Валгевазе и Мальми

На текущей неделе начнутся реконструкция перекрестка улиц Валгевазе и Мальми и восстановительный ремонт улицы Вабрику.

Для повышения безопасности участников движения на улице Вабрику будут создана велосипедная дорожка, установлены для ограничения скорости пороги около Каламаяской основной школы и на участке между удицами Кунгла и Сальме и знаки, запрещающие скорость свыше 30 км/час.

Проект разработан и, исходя из тех же принципов, на основе которых уже реконструирована улица Соо. Работы завершатся к концу июня. Их стоимость составляет почти 522 тысячи евро.