В Таллинне начинается молодежная оздоровительная кампания

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с департаментом социальной помощи и здравоохранения выступил с кампанией ”Поп-ап” (англ. pop-up — „выскакивать”). Ее цель — рассказать о здоровом образе жизни и влиянии движения и питания на душевное состояние молодых людей.

В рамках кампании молодых людей ознакомят с возможностями физической активности, дадут советы о правильном питании, расскажут о душевном здоровье, стрессе, а также о том, как справляться с эмоциями. По словам вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, кампания несет несомненную пользу. ”Движение и правильное питание поддерживают не только физическое здоровье, но и душевное. Умение справляться с эмоциями и стрессом — крайне важный навык. В ходе этой акции мы хотим повысить осознанность в среде молодежи, поделиться знаниями о том, как быть здоровыми и счастливыми”, — сказал вице-мэр.

Кампания разработана совместно с представителями Таллиннского молодежного горсобрания и Таллиннского круглого стола студенческих представительств. В разработке программы участвовали также студенты таллиннских вузов. В марте в университетах были собраны данные о потребностях студентов в сфере здоровья, учитывая который была составлена программа мероприятий. Она откроется в конце апреля, продлится до середины июня и является бесплатной для всех.

Название кампании — ”Поп-ап” (англ. pop-up — ”выскакивать”) указывает на то, что мероприятия будут проходить в разных местах по всему городу. В планах проведение уличных тренировок, мастер-классы по приготовлению пищи, игры, обсуждения и проч. Акция направлена, в первую очередь, на гимназистов и студентов, чтобы помочь им справиться с непростым экзаменационным периодом. Первое мероприятие серии — занятие йогой — состоится в рамках Таллиннских студенческих дней, 19 апреля, на крыше центра ”Solaris”.

Дополнительную информацию можно найти на интернет-странице Таллиннской молодежной справочной службы www.tallinn.ee/tervisesari-pop-up. Главный организатор — Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.