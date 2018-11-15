15.11.2018, 08:40

В Таллинне начинается международная интеграционная конференция

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rus.delfi.ee
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В Таллинне начинается международная интеграционная конференция
Foto: Andres Putting

Сегодня, 15 ноября в Таллинне открывается двухдневная интеграционная конференция ”Мой дом, наш дом: что нас объединяет в мультикультурном обществе”. По приглашению Фонда интеграции в конференции примут участие эксперты, политики, ученые и визионеры, которые представят новые идеи для интеграционной политики Эстонии.

Конференцию откроет министр культуры Индрек Саар.

Эстония является частью открытой Европы. В эпоху миграции в глобальном обществе без границ мобильность людей еще более возрастает. Для того чтобы в этих условиях обеспечить общие интересы людей и общин, сохранение Эстонского государства и эстонской культуры, важно вносить свой вклад в общение людей между собой, в понимание, вовлечение и в поиск общего языка как в Эстонии, так и в международном масштабе”, — сказал министр культуры Индрек Саар. ”Богатство Эстонии — это наши люди, которые чувствуют себя здесь хорошо и безопасно, которым обеспечены разносторонние возможности для свободной самореализации, участия в общественной и культурной жизни. Достойные и счастливые члены общества создают, в свою очередь, заботящийся о своих жителях дом и государство. Это цель, к достижению которой мы должны упорно стремиться”, — подчеркнул Саар.

С основным докладом на конференции выступит профессор политологии Стэнфордского университета Дэвид Лайтин (США), руководящий лабораторией, исследующей иммиграционную политику, который в своем выступлении предложит наиболее подходящие решения для Эстонии в сфере интеграции. Профессор Лайтин приезжает в Эстонию уже не в первый раз — в 90-х годах он проводил анализ идентитета местного русскоязычного населения в постсоветскую эпоху. Такие же исследования он проводил в Латвии, Казахстане и Украине.

Профессор политологии и руководитель кафедры общественно-политических исследований канадского университета Куинс Кит Бантинг, один из разработчиков индекса политики мультикультурализма, считает ситуацию в Эстонии достаточно уникальной и совершенно отличной от ситуации в его родной Канаде. ”Тем больший интерес для меня представляет интеграция в Эстонии, и я жду возможности выступить на конференции”, — заметил он.

Во второй день конференции состоится публичная дискуссия на тему ”Влияние медийных бурь на интеграцию и как с ним справиться?”, в которой примут участие известные представители партий, действующих на политическом ландшафте Эстонии. Дискуссию будет вести тележурналист Урмас Вайно.

Конференция пройдет 15-16 ноября в гостинице Radisson Blu Sky, бул. Рявала, 3. Программа конференции размещена на сайте www.integrationconference.ee

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