В Таллинне начинается международная интеграционная конференция

С основным докладом на конференции выступит профессор политологии Стэнфордского университета Дэвид Лайтин (США), руководящий лабораторией, исследующей иммиграционную политику, который в своем выступлении предложит наиболее подходящие решения для Эстонии в сфере интеграции. Профессор Лайтин приезжает в Эстонию уже не в первый раз — в 90-х годах он проводил анализ идентитета местного русскоязычного населения в постсоветскую эпоху. Такие же исследования он проводил в Латвии, Казахстане и Украине.

Профессор политологии и руководитель кафедры общественно-политических исследований канадского университета Куинс Кит Бантинг, один из разработчиков индекса политики мультикультурализма, считает ситуацию в Эстонии достаточно уникальной и совершенно отличной от ситуации в его родной Канаде. ”Тем больший интерес для меня представляет интеграция в Эстонии, и я жду возможности выступить на конференции”, — заметил он.

Во второй день конференции состоится публичная дискуссия на тему ”Влияние медийных бурь на интеграцию и как с ним справиться?”, в которой примут участие известные представители партий, действующих на политическом ландшафте Эстонии. Дискуссию будет вести тележурналист Урмас Вайно.

Конференция пройдет 15-16 ноября в гостинице Radisson Blu Sky, бул. Рявала, 3. Программа конференции размещена на сайте www.integrationconference.ee