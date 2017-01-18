В конце января-начале февраля пройдет прием первоклассников в школы Таллинна с общегородской комплектацией. В школы с комплектацией по месту жительства соответствующие заявления будут приниматься Таллинским департаментом образования с 1 по 15 марта, напоминает Раэпресс.

Всем детям Таллинна обеспечено учебное место в одной из школ по месту жительства, но при желании, родители могут претендовать для своего ребенка и на место в школе с общегородским приемом, в которых первые классы комплектуются на основании установленного для этой школы порядка приема в течение февраля.

К таким школам относятся Английский колледж, Еврейская школа, Французский лицей, Реальное училище, Тынисмяэское реальное училище и Образовательная коллегия Старого города (ОКСГ) , В Реальное училище и ОКСГ заявления уже принимаются. По одному классу общегородской комплектации создается в Гимназии Густава Адольфа, 21-й Школе, Немецкой гимназии, Линнамяэском русском лицее, Кадриоргской немецкой гимназии и Паэской гимназии.

Обучение в школах для детей с особыми потребностями — Ласнамяэской основной, Ристикуской основной, Хелениской, Лаагнаском детском саду-начальной школе, Тондиской основной и Ыйсмяэской возможно по решению Таллинской и Харьюской консультационной комиссии "Иннове Раялейдья" (Innove Rajaleidja Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjon).

Более подробную информацию можно получить на сайте Таллинского департамента образования (Tallinna Haridusamet).

По данным Регистра народонаселения в Таллинне нынче школьного возраста достигли около 5100 детей, из которых в первые классы городских школ ожидается поступление примерно 4500.