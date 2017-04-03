В Таллинне начался месяц смарт-технологий

Департамент образования Таллинна объявил апрель месяцем смарт-технологий (Tallinna nutikuu 2017), он охватит большую часть образовательных учреждений столицы. В течение месяца будет проведено более 300 мероприятий, предлагающих знания и навыки каждому, кто интересуется смарт-технологиями. Впервые подобные мероприятия будут проведены также в детских садах.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что цель месяца смарт-технологий — познакомить учителей, учеников и их родителей с новыми любопытными идеями, чтобы при помощи смарт-устройств сделать обучение более интересным и практичным. ”В последние годы город поддерживал модернизацию учебной среды, к примеру, недавно во все муниципальные детские сады были отправлены комплекты программируемых роботов-шмелей Bee-Bot, при помощи которых дети в игровой форме могут освоить основы программирования. Также в школы были отправлены 3D-принтеры, — рассказал Кылварт. — В нынешнюю дигитальную эпоху учебные заведения очень заинтересованы в применении новых возможностей в учебной работе, и город старается поддержать в этом как школы, так и детские сады”.

В рамках учебного проекта ”Таллинский месяц смарт-технологий 2017” все городские школы смогут показать, что они делают для расширения применения ”умных” технологий. В некоторых детских садах высокие технологии применяются уже несколько лет, там уже могут похвастаться первыми успехами в робототехнике или видео-съемке.

Главным событием месяца станет общегородской день робототехники, который пройдет 25 апреля в Таллиннской школе Сюдалинна. В нем примут участие учащиеся более 50 школ и детских садов. Кроме того, будет проведена ярмарка, на которой самые крупные поставщики Эстонии представят новейших роботов. По словам одного из организаторов, Райнара Раннала, многие таллиннские школы ведут отличную работу в преподавании робототехники. ”День робототехники — это возможность представить результаты своей работы. Это может заинтересовать другие школы, придать им храбрости в развитии этой сферы, — сказал Раннала. — День робототехники сосредоточен на обмене опытом, совместной работе, подбадривании друг друга и обновлении. В программе интересные задания по робототехнике как для школьников, так и для дошкольников. Для учителей будет проведен специальный семинар”.

Месяц смарт-технологий продлится до 30 апреля, с его богатой программой можно ознакомиться здесь.