В Таллинне начался европейский форум по вопросам культуры EUROCITIES

Сегодня в Таллинне начал работу форум сети крупных городов Европы EUROCITIES по вопросам культуры, в котором принимают участие 130 представителей из 65 городов. Они обсудят политику и партнерские отношения в области культуры, а также применение инновационных подходов в этой области.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт в своей приветственной речи, никогда еще форум, посвященный культуре не был столь многочисленным, и это большая честь для города. Михаил Кылварт также отметил, что интерес европейских коллег к Таллинну, нашей культуре и политике в области культуры чрезвычайно радует.

Участники конференции ознакомятся не только с историко-культурными достопримечательностями Таллинна, такими как Ратуша или Дом братства Черноголовых, но и побывают на таких объектах ”нового типа”, как ”Генератор культуры”, творческий городок Теллискиви, ”Мектори”.

Таллинн входит в систему EUROCITIES с 1998 года, а с 2005 года участвует в работе форумов всех семи рабочих групп сети.

Организатор форума — Таллиннский департамент культуры.