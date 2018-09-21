В Таллинне начались Дни народов Эстонии

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что фестиваль за годы его проведения стал более масштабным. ”В Эстонии проживают представители 194 национальностей. Таллиннский фестиваль — это возможность познакомиться с традициями и обычаями многонационального общества. Участие в большинстве мероприятий бесплатное”, — рассказал Белобровцев.

Кульминацией фестиваля станут концерт ”Родной Таллинн” и ярмарка, которые состоятся 30 сентября в ”Генераторе культуры”. Начало концерта в 14:00, на сцену выйдут Руслан Трочинский, София Рубина-Хантер, Ка Бо Чан, James Werts World Project, Станислав Булганин и Тыну Сийм, Стефан и Стефания, Иньяки Сандовал, Хор русской народной песни ”Сударушки”, фламенко-студия ArteFlamenco и гитарист Хорхе Арэна, David Chevallier Trio, татарская вокальная студия ”Алтын”, танцевальная студия Müstika и Arrakis, танцевальный ансамбль ”Непоседы”, танцевальный ансамбль ТТУ Kuljus и другие.

Также будет представлена коллекция национальных костюмов Сергея Глебушкина. Постановщик концерта — Яаника Юхансон, видео-художник — Пилле Каннимяэ.

Мероприятие бесплатное.