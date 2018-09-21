21.09.2018, 19:00

В Таллинне начались Дни народов Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
Seto Kuningriik 2018
Foto: Andres Ots, Maaleht

С 21 сентября до 6 октября в Таллинне пройдут Дни народов Эстонии. В течение двух недель можно будет посетить концерты, мастер-классы, выставки, лекции и обсуждения, рассказывающие о культурах различных народов, живущих в нашей стране.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что фестиваль за годы его проведения стал более масштабным. ”В Эстонии проживают представители 194 национальностей. Таллиннский фестиваль — это возможность познакомиться с традициями и обычаями многонационального общества. Участие в большинстве мероприятий бесплатное”, — рассказал Белобровцев.

Кульминацией фестиваля станут концерт ”Родной Таллинн” и ярмарка, которые состоятся 30 сентября в ”Генераторе культуры”. Начало концерта в 14:00, на сцену выйдут Руслан Трочинский, София Рубина-Хантер, Ка Бо Чан, James Werts World Project, Станислав Булганин и Тыну Сийм, Стефан и Стефания, Иньяки Сандовал, Хор русской народной песни ”Сударушки”, фламенко-студия ArteFlamenco и гитарист Хорхе Арэна, David Chevallier Trio, татарская вокальная студия ”Алтын”, танцевальная студия Müstika и Arrakis, танцевальный ансамбль ”Непоседы”, танцевальный ансамбль ТТУ Kuljus и другие.

Также будет представлена коллекция национальных костюмов Сергея Глебушкина. Постановщик концерта — Яаника Юхансон, видео-художник — Пилле Каннимяэ.

Мероприятие бесплатное.

Свои программы ко Дню народов Эстонии в Таллинне подготовили Таллиннская центральная библиотека, Таллиннский городской музей, Таллиннский народный университет и Центр русской культуры. Различные мероприятия в ходе фестиваля проведут Эстонский фольклорный совет, Эстонское объединение народов, Таллиннский приход Шведской церкви Святого Михаила Эстонской Евангелической лютеранской церкви, Культурное объединение ”Кирилл и Мефодий”, танцевальная студия Müstika, Международное объединение национальных культур ”Лира” и Союз Русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии.

Бесплатные программки можно получить в местах проведения мероприятий. Программа доступна на странице www.tallinn.ee/rahvuskultuurid.

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