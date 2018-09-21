В Таллинне начались Дни народов Эстонии

С 21 сентября до 6 октября в Таллинне пройдут Дни народов Эстонии. В течение двух недель можно будет посетить концерты, мастер-классы, выставки, лекции и обсуждения, рассказывающие о культурах различных народов, живущих в нашей стране.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что фестиваль за годы его проведения стал более масштабным. ”В Эстонии проживают представители 194 национальностей. Таллиннский фестиваль — это возможность познакомиться с традициями и обычаями многонационального общества. Участие в большинстве мероприятий бесплатное”, — рассказал Белобровцев.
Кульминацией фестиваля станут концерт ”Родной Таллинн” и ярмарка, которые состоятся 30 сентября в ”Генераторе культуры”. Начало концерта в 14:00, на сцену выйдут Руслан Трочинский, София Рубина-Хантер, Ка Бо Чан, James Werts World Project, Станислав Булганин и Тыну Сийм, Стефан и Стефания, Иньяки Сандовал, Хор русской народной песни ”Сударушки”, фламенко-студия ArteFlamenco и гитарист Хорхе Арэна, David Chevallier Trio, татарская вокальная студия ”Алтын”, танцевальная студия Müstika и Arrakis, танцевальный ансамбль ”Непоседы”, танцевальный ансамбль ТТУ Kuljus и другие.
Также будет представлена коллекция национальных костюмов Сергея Глебушкина. Постановщик концерта — Яаника Юхансон, видео-художник — Пилле Каннимяэ.
Мероприятие бесплатное.
Свои программы ко Дню народов Эстонии в Таллинне подготовили Таллиннская центральная библиотека, Таллиннский городской музей, Таллиннский народный университет и Центр русской культуры. Различные мероприятия в ходе фестиваля проведут Эстонский фольклорный совет, Эстонское объединение народов, Таллиннский приход Шведской церкви Святого Михаила Эстонской Евангелической лютеранской церкви, Культурное объединение ”Кирилл и Мефодий”, танцевальная студия Müstika, Международное объединение национальных культур ”Лира” и Союз Русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии.
Бесплатные программки можно получить в местах проведения мероприятий. Программа доступна на странице www.tallinn.ee/rahvuskultuurid.