25.10.2018, 12:20

В Таллинне началась установка памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам

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rus.delfi.ee
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В Таллинне началась установка памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам
Pressifoto

Сегодня в Полицейском парке началась установка памятника супругам Вольдемару и Эльфриде Лендерам.

”И Вольдемар Лендер и его супруга играли важную роль в жизни Таллинна и всей Эстонии. Вольдемар — стал первым эстонцем, занявшим пост мэра Таллинна, и руководил городом с 1906 по 1913 год. Его супруга Эльфриде создала первую в Эстонии школу для эстонских девочек. Именно рядом с бывшим зданием этой школы и будет поставлен памятник”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Год назад был организован конкурс для определения проекта памятника, который выиграла работа Верго Верника и Меэлиса Пресса (на фото). Согласно проекту, памятник в Полицейском парке должен быть установлен уже в этом году. Стоимость работ составляет 175 000 евро. Работы выполняет Enska Ehitus OÜ.

Кроме деятельности на посту мэра Таллинна Вольдемар Лендер известен тем, что его имя использовалось для обозначения типов домов, которые строили в Таллинне в 19 и 20 веке. Дома называли лендеровскими.

В то время число жителей города быстро росло, и возникла необходимость в небольших дешевых квартирах. Именно из таких квартир состояли двухэтажные деревянные наемные дома Лендера. Эти дома и сейчас сохранились в Пельгулинне, Каламая, Кельмикюла, Кассисаба, Уус-Мааильме и Китсекюла. Сегодня сохранившееся дома считаются ценной исторической застройкой.

Под руководством Эльфриде Лендер в 1907 году в Таллинне была открыта частная гимназия, названная в ее честь. Это была первая в Эстонии школа для эстонских девочек.

Tallinn Hockey weekend
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