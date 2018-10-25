25.10.2018, 12:20

В Таллинне началась установка памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам

 (5)
rus.delfi.ee
EST
В Таллинне началась установка памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам
Pressifoto

Сегодня в Полицейском парке началась установка памятника супругам Вольдемару и Эльфриде Лендерам.

”И Вольдемар Лендер и его супруга играли важную роль в жизни Таллинна и всей Эстонии. Вольдемар — стал первым эстонцем, занявшим пост мэра Таллинна, и руководил городом с 1906 по 1913 год. Его супруга Эльфриде создала первую в Эстонии школу для эстонских девочек. Именно рядом с бывшим зданием этой школы и будет поставлен памятник”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Год назад был организован конкурс для определения проекта памятника, который выиграла работа Верго Верника и Меэлиса Пресса (на фото). Согласно проекту, памятник в Полицейском парке должен быть установлен уже в этом году. Стоимость работ составляет 175 000 евро. Работы выполняет Enska Ehitus OÜ.

Кроме деятельности на посту мэра Таллинна Вольдемар Лендер известен тем, что его имя использовалось для обозначения типов домов, которые строили в Таллинне в 19 и 20 веке. Дома называли лендеровскими.

В то время число жителей города быстро росло, и возникла необходимость в небольших дешевых квартирах. Именно из таких квартир состояли двухэтажные деревянные наемные дома Лендера. Эти дома и сейчас сохранились в Пельгулинне, Каламая, Кельмикюла, Кассисаба, Уус-Мааильме и Китсекюла. Сегодня сохранившееся дома считаются ценной исторической застройкой.

Под руководством Эльфриде Лендер в 1907 году в Таллинне была открыта частная гимназия, названная в ее честь. Это была первая в Эстонии школа для эстонских девочек.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГРАФИК: Конец эпохи ПБК? Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают РТР Планета

25.10.2018
Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



Российские политбеженцы презентовали в Литве доклад о политзаключенных и дали странам Балтии рекомендации

25.10.2018
Стриженый наголо плотный мужчина с тяжелым взглядом — словно из тех, кого в девяностые называли "серьезными людьми". Но если с ним поговорить — человек доброжелательный и образованный. Это русский националист Даниил Константинов — политбеженец, к которому в Вильнюсе все привыкли.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

Нестор отправил Ратасу гневное письмо: почему правительство больше не выражает свое мнение в отношении законопроектов?

25.10.2018
Несмотря на то, что Социал-демократическая партия входит в правительство, соцдем и спикер Рийгикогу Эйки Нестор критикует поведение правительства, потому что оно больше не выражает свое мнение в отношении законопроектов.
Подробнее

”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства

25.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации.
Подробнее

ВИДЕО| ETV+ покажет новый молодежный сериал "А почему бы и нет?!", снятый в Эстонии

25.10.2018
С 3 ноября зрители ETV+ смогут познакомиться с историей Анны, живущей в пригороде Таллинна и мечтающей стать рэп-звездой. С 29 октября сериал в оригинальной озвучке будет выходить на канале ETV.
Подробнее

Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

25.10.2018
24 октября депутаты Европарламента поддержали введение запрета на одноразовые изделия из пластика — посуду, соломинки для питья, тонкие пластиковые пакеты и ватные палочки. Запрет вступит в силу с 2021 года.
Подробнее