В Таллинне началась реконструкция улиц Пихлака и Креэги

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С 9 августа начался восстановительный ремонт улицы Пихлака на участке между улицами Креэги и Мяннику, а также улицы Креэги — на участке между улицей Пихлака и бульваром Лоотузе, сообщает Раэпресс