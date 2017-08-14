В Таллинне началась реконструкция улиц Пихлака и Креэги

С 9 августа начался восстановительный ремонт улицы Пихлака на участке между улицами Креэги и Мяннику, а также улицы Креэги — на участке между улицей Пихлака и бульваром Лоотузе, сообщает Раэпресс
В ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие, заменен негодный поребрик, приведены в порядок колодцы подземных коммуникаций, созданы дополнительные решетчатые колодцы для стока осадков. Стоимость работ — 192 тысячи евро, срок окончания — 15 сентября.
Поскольку улица остается открытой для движения транспорта, участников движения просят строго руководствоваться указаниями временных средств организации движения.