14.08.2017, 13:10

В Таллинне началась реконструкция улиц Пихлака и Креэги


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С 9 августа начался восстановительный ремонт улицы Пихлака на участке между улицами Креэги и Мяннику, а также улицы Креэги — на участке между улицей Пихлака и бульваром Лоотузе, сообщает Раэпресс

В ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие, заменен негодный поребрик, приведены в порядок колодцы подземных коммуникаций, созданы дополнительные решетчатые колодцы для стока осадков. Стоимость работ — 192 тысячи евро, срок окончания — 15 сентября.

Поскольку улица остается открытой для движения транспорта, участников движения просят строго руководствоваться указаниями временных средств организации движения.

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