19.09.2018, 17:32

В Таллинне началась реконструкция арки Певческого поля

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rus.delfi.ee
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Eesti muld ja Eesti Ruja
Eesti muld ja Eesti RujaFoto: Kert Saarma

На Певческом поле в Таллинне началась реконструкция арки — обновляются деревянная обрешетка и жестяное покрытие, приводятся в порядок фасады Певческой эстрады.

Стоимость работ, паритетно финансируемых городом и министерством культуры, — 638 тысяч евро, срок их завершения — 15 марта 2019 года. К 15 апреля должно быть получено разрешение на использование, сообщает Раэпресс.

Как сообщил директор Певческого поля Рихо Рыымус, на этом завершается обновление всего центрального комплекса певческой эстрады. Следующим летом будет отмечаться 150-летний юбилей Певческих праздников, первый из которых состоялся в 1869 году. Реконструкция была необходима как по соображениям безопасности, так и обретения комплексом должного вида к юбилею.

В прошлом году открылась вновь капитально отреставрированная радиовышка, где заменили даже балконы. 532 тысяч евро на это выделил город Таллинн. Вышка для огня Певческих праздников прошла курс обновления в 2010 году. Это стоило 1,3 миллиона крон, поступивших от города и из Европейского фонда регионального развития.

Tallinn Hockey weekend
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