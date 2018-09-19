В Таллинне началась реконструкция арки Певческого поля

Стоимость работ, паритетно финансируемых городом и министерством культуры, — 638 тысяч евро, срок их завершения — 15 марта 2019 года. К 15 апреля должно быть получено разрешение на использование, сообщает Раэпресс.

Как сообщил директор Певческого поля Рихо Рыымус, на этом завершается обновление всего центрального комплекса певческой эстрады. Следующим летом будет отмечаться 150-летний юбилей Певческих праздников, первый из которых состоялся в 1869 году. Реконструкция была необходима как по соображениям безопасности, так и обретения комплексом должного вида к юбилею.

В прошлом году открылась вновь капитально отреставрированная радиовышка, где заменили даже балконы. 532 тысяч евро на это выделил город Таллинн. Вышка для огня Певческих праздников прошла курс обновления в 2010 году. Это стоило 1,3 миллиона крон, поступивших от города и из Европейского фонда регионального развития.