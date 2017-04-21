В Таллинне началась рекламная кампания "Пыль убивает!", которой хотят привлечь внимание к последствиям использования шипованных автомобильных шин.
Установлены пять рекламных плакатов, которые призывают водителей вместо шипованной использовать ламельную резину, сообщает Раэпресс.
В Хельсинки проведено исследование, которое показало, что весенняя пыль на улицах состоит в основном частиц дорожного покрытия, вырванных шипами на шинах. А вызванный этим износ покрытия ухудшает условия движения, приводя к истончению слоя асфальта и образованию выбоин.
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