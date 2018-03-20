В Таллинне на улице Валгевазе начинается восстановительный ремонт

В понедельник, 26 марта, на улице Валгевазе между улицей Тёэстузе и домом № 18 по Валгевазе начнется восстановительный ремонт.

На время ремонта обычное движение транспорта будет прервано, но сохранится возможность подъезда к домам для местных жителей.

В ходе ремонта будут обновлено асфальтовое покрытие, заменен поломанный поребрик, приведены в порядок канализационные колодцы и добавлены решетчатые стоки ливневой канализации, реконструкции подвергнутся подводы водопроводных и канализационных сетей к участкам недвижимости.

Общая стоимость работ 208 тысяч евро. Срок окончания — 30 мая 2018 года.