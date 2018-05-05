В Таллинне на улице Туукри начинается прокладка трасс, движение для транспорта перекрыто

В предстоящие выходные в Таллинне начнется прокладка коммуникаций под улицей Туукри на участке между улицами Лоотси и Уус-Садама, в связи с чем по Туукри будет перекрыто движение транспорта.

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, сообщение о том, что в ближайшие дни будет нарушено движение на улице Туукри, связано с прокладыванием коммуникаций к строящимся жилым домам.

”На этом участке будут проложены коммуникации для новостроек, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Работы связаны с жилым районом Uus-Holland, в котором планируется построить четыре дома. Поскольку коммуникации включают в себя связь, отопление, водопровод и канализацию, то работы являются масштабными”.

Старейшина добавил, что несколько дней неудобств для участников дорожного движения компенсируются новым дорожным покрытием, которое будет установлено после завершения работ по прокладке коммуникаций.

Во время ремонта пешеходам будет обеспечен безопасный проход, а транспорту — объезд по переулку Туукри и улице Кару.