В Таллинне на улице Рейди завершены работы по сносу зданий

В Таллинне в районе Кесклинн на этой неделе была снесена находившаяся рядом с перекрестком улиц Лоотси и Ахтри заправка Circle K. Этим были завершены работы по сносу зданий на будущей территории улицы Рейди.
По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, на следующей неделе будут снесены несколько оставшихся фундаментов.
”Теперь, когда главные работы по сносу на территории будущей улицы Рейди завершены, у всех жителей Таллинна появилась возможность увидеть на перекрестке улиц Туукри и Ахтри, где будет проходить новая дорога. Там, где сейчас находится пустырь, будет двухполосная проезжая часть, пешеходные и велосипедные дорожки, а чуть дальше — начало променада, — отметил Свет. — На всякий случай еще раз подчеркну, что строительство улицы Рейди не затронет движение на находящихся рядом с ней перекрестках до того, как будут завершены работы на улице Гонсиори, т.е. в этом году строительство улицы Рейди на движение транспорта не повлияет”.
23 июля в Таллинне началось строительство улицы Рейди. Это один из самых масштабных проектов последних нескольких лет, цель которого перенаправить движение из районов Пирита, Садама и Пыхья-Таллинн в сторону от центра города и построить у моря новый променад.
Строительство улицы Рейди предположительно займет 550 дней. Протяженность улицы составит 1,9 км, ее основной частью станет автомобильная дорога с двумя полосами движения в обе стороны. В ходе работ будут отремонтированы или построены еще почти 14 км дорог и укреплены 700 метров берега.