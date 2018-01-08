В Таллинне на Сыямяэ сильно пахнет газом

В Таллинне на Сыямяэ распространяется сильный запах газа. Его источник — газовый баллон, попавший в металлические отходы.
Сегодня во второй половине дня в Инспекцию по окружающей среде начали поступать сообщения, что на Суур-Сыямяэ сильно пахнет газом.
"Инспекторы прибыли в район улиц Суур-Сыямяэ и Бетоони на производственную территорию для проверки и зашли на территорию AS Kuusakoski, где утром утилизировали металлические отходы", — сообщила пресс-секретарь ведомства.
На месте работают специалисты, производят замеры.
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