08.01.2018, 17:10

В Таллинне на Сыямяэ сильно пахнет газом

 (12)
rus.delfi.ee
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В Таллинне на Сыямяэ сильно пахнет газом
keskkonnainspektsioon

В Таллинне на Сыямяэ распространяется сильный запах газа. Его источник — газовый баллон, попавший в металлические отходы.

Сегодня во второй половине дня в Инспекцию по окружающей среде начали поступать сообщения, что на Суур-Сыямяэ сильно пахнет газом.

"Инспекторы прибыли в район улиц Суур-Сыямяэ и Бетоони на производственную территорию для проверки и зашли на территорию AS Kuusakoski, где утром утилизировали металлические отходы", — сообщила пресс-секретарь ведомства.

На месте работают специалисты, производят замеры.

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