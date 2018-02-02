В Таллинне на перекрестке улиц Лаагна и Гонсиори меняется организация движения

С понедельника, 5 февраля, начинаются дорожные работы на улицах Тюрнпу и Лаагна (на отрезке от перекрестка улиц Лаагна и Гонсиори до перекрестка улиц Вильмса и Лаагна).

В ходе работ придется изменить организацию движения в этой зоне. Движение по улице Гонсиори пока останется прежним, и с улицы Лаагна на улицу Гонсиори выехать будет можно.

Транспорт, направляющийся с улицы Лаагна на улицу Одра и Тартуское шоссе, будет направлен в объезд по улице Лубья. Эта улица на время работ на участке до улицы Вильмса станет двухсторонней.

Из центра города в сторону улицы Лаагна можно будет проехать с улицы Тюрнпу по улицам Вильмса и Везивярава — в сторону Торупиллиского "Сельвера" или по улице Лубья. На улице Тюрнпу останется открытым для движения один ряд в направлении к улице Вильмса.

В апреле изменится организация движения и на улице Тюрнпу. Рекомендуется в районе проводимых работ пользоваться объездом по Петербургскому или Нарвскому шоссе.

Временная организация движения будет действовать до 26 мая.