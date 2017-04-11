В Таллинне на льготных условиях можно будет чипировать домашних животных

В рамках начавшегося Месячника благоустройства Таллинский департамент окружающей среды проводит кампанию вживления на льготных условиях чипов собакам и кошкам. Чипизация этих домашних животных, напоминает департамент, обязательна.

Акции вживления чипов будут проводиться нынче 29 апреля во время толоки на пляже Штромки у остановки автобуса Супелранна с 11.15, 6 мая — в Кристийне во время толоки в парке Лёвенру, на стоянке у центра "Кулло" с 12 до 16 и в Пыхья-Таллинне — на толоке в Пальяссаареском приюте для животных с 11 до 15 часов, 7 мая в Ласнамяэ, на Паэском променаде, напротив магазина "Максима" с 11 до 15 и 13 мая — в Мустамяэ, у автобусной остановки Лехола на улице Вильде, за домом № 70 с 11 до 15 часов.

Стоимость вживления для зарегистрированных в Таллинне владельцев домашних животных — всего 5 евро. Платить придется наличными. Здесь же проводится регистрация чипов. С собой надо иметь документ на животное (его можно оформить за плату и на месте) и документ владельца. Собаки должны быть на поводке и при необходимости в наморднике, а кошки — в клетках или мешках.