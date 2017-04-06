06.04.2017, 16:45

В Таллинне может появиться морское такси


rus.delfi.ee
EST
Pirita jahisadam
Pirita jahisadamFoto: Andres Putting

Таллиннский транспортный департамент объявил открытый конкурс на организацию коммерческих пассажирских перевозок малыми судами между портами города, передает Раэпресс.

Организовать морское такси предполагается на навигационный сезон, который нынче частично совпадает с периодом председательствования Эстонии в ЕС.

По условиям конкурса, услугу надо будет начать оказывать не позднее 29 мая и до 1 сентября. Такси должны курсировать между Летной гаванью, Старым портом и Пиритаским олимпийским парусным центром.

Срок подачи ходатайств — 17 апреля к 10.00. Информацию можно получить в Таллинском транспортном департаменте (пл.Вабадузе, 10А, 8-й этаж) и по телефону 640 4629 или электронной почте Jaagup.Ainsalu@tallinnlv.ee.

Предлагающий должен располагать квалифицированными работниками, его судно должно иметь свидетельство о безопасности мореплавания на нем, и в предложении следует указать цену билетов.

Выиграет предложивший наименьшую среднюю цену билета на трех маршрутах: Летная гавань — Старый порт, Старый порт — Пирита, Пирита — Летная гавань.

Судно должно соответствовать установленным законом и подзаконными актами требованиям, иметь, как минимум, пассажирский салон на четыре человека, быть не старше 20 лет.

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