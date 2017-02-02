В Таллинне многодетные семьи могут ходатайствовать о пособии

Отделы социального обеспечения районных управ Таллинна, сообщает Раэпресс, начали прием ходатайств о пособиях на детей в многодетных семьях в связи со 100-летием Эстонской Республики.

О пособии могут ходатайствовать семьи с тремя и более детьми, нетто-доход на первого члена которых в предшествующие ходатайству три месяца был меньше действующего минимума заработной платы (470 евро) в месяц, а доход на каждого следующего члена семьи — меньше 80% от этой суммы (376 евро).

Ходатайства принимаются до 23 мая. Размер пособия — 35 евро на ребенка.