23.04.2018, 13:10

В Таллинне меняется маршрут автобуса линии 27

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rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Foto: Madis Veltman

В связи с предстоящей реконструкцией перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Вескитамми, а также Пярнуского шоссе на полосе, ведущей от центра города в районе этого перекрестка, с 10 часов утра 2 мая и до конца рабочего дня 30 сентября меняются маршруты некоторых автобусных линий.

Автобусы линии 27 будут следовать в обоих направлениях по улицам Рохула, Пиллироо, Мёльдре, Саэ и Вескитамми с остановками на объезде на имеющихся остановках Лаанику и Турбасамбла и конечной остановкой на остановке поселок Лаагри автобусов линий 20А и 25 на улице Ваэ.

Поскольку автобусы линии 27 по участку Пярнуского шоссе двигаться не могут, то отпадают остановки Пярнуское шоссе, Вана-Пяэскюла, Силлаотса, Рахну, Лаагри и Нылваку.

Последние две остановки отпадают и у автобуса линии 18, движущегося по направлению от центра города.

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