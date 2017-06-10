10.06.2017, 13:01

В Таллинне масштабно отмечают столетие независимости Финляндии

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rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaid kohtus Soome riigipea Sauli Niinistöga
President Kersti Kaljulaid kohtus Soome riigipea Sauli NiinistögaFoto: Raul Mee, Vabariigi Presidendi kantselei

На торжества, связанные с празднованием независимости, прибыли президент Финляндии с супругой, передает Yle.

Сегодня в Таллинне в рамках празднования столетия независимости проходит День Финляндии. С визитом в эстонскую столицу прибыл президент республики Саули Ниинистё и его супруга, госпожа Йенни Хаукио.

Президентская чета, помимо прочего, примет участие в главном праздничном событии — концерте под открытым небом Soome 100, который пройдет в Таллинне на площади Свободы. В концерте примут участие поп- и рок-артисты из обеих стран.

Откроет концерт Саули Ниинистё, который выступит с речью вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. С речью выступит и госпожа Хаукио, которая откроет выставку ”100 предметов из Финляндии” в замке Маарьямяги.

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