В Таллинне летом пройдет гей-парад

В августе этого года в Таллинне снова организуют парад секс-меньшинств Tallinn Pride.

"Таллин Прайд — часть мирового движения Прайдов, цель которого — привлечь внимание общественности к проблемам сексуальных и гендерных меньшинств, воодушевить и призвать людей быть теми, кто они есть", — сообщили организаторы на странице мероприятия в Facebook.

В последний раз Таллинн, и Эстония в целом, видели парад целых десять лет назад. "С тех пор многое изменилось. У нас были взлеты и падения: общество прогрессировало, общественное мнение менялось, проводились другие крупные ЛГБТ+ мероприятия. Закон о гражданском партнерстве был многообещающим, но не смог стать тем, чего от него ждали, и сегодня не может функционировать должным образом", — добавили организаторы.

Tallinn Pride проходил в Эстонии в 2004-2007 годах.