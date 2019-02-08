В Таллинне комитет Балтийской ассамблеи обсудит вопросы науки и образования

По словам члена Рийгикогу и заместителя председателя комитета Балтийской ассамблеи по образованию, науке и культуре Кристы Ару, особое внимание на заседании будет уделено будущему грантов Европейского союза. ”В связи с началом в 2021 году нового периода финансирования возникло много вопросов и о поддержке научной и исследовательской деятельности. Ответы на эти вопросы мы и постараемся найти”, — отметила она.

Комитет также обсудит осуществление запланированных правительствами трех государств межгосударственных научных исследований.

В качестве отдельного вопроса комитет рассмотрит деятельность Балтийского культурного фонда, который был создан по инициативе и рекомендации ассамблеи и успешно начал свою работу в начале года. Ару отметила, что Балтийский культурный фонд — это важный этап межгосударственного сотрудничества, способствующий запуску новых проектов в сфере культуры Балтийских государств. ”Фонд призван поддержать общий интерес Балтийских государств к сохранению своего национального самосознания и достоинства и отметить достижения в области культуры”, — сказала Ару.

Заседание начнется в 9:00.