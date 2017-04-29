В Таллинне из-за ремонтных работ меняются маршруты общественного транспорта

В связи с асфальтированием бульвара Кадака между улицами Лейва и Калда 29 и 30 апреля меняются маршруты общественного транспорта.

С начала рабочего дня 29 апреля и до конца рабочего дня 30 апреля сокращается маршрут автобуса линии 24А. Его конечной остановкой на направлении от центра города и начальной в обратном направлении будет остановка Кадака на улице Академия. При этом временно отменяются остановки Касси, Мяэпеалсе, Кивинука и Рая.

С 16 часов 29 апреля и до конца рабочего дня автобусы линии 10 пойдут в обоих направлениях в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Лаане и Хоммику, бульвару Кадака с дополнительными остановками на имеющихся по маршруту объезда. Временно отменяются остановки Пиду, Вяэна, Тяхеторни, Кадака и Калда.

С начала рабочего дня 29 апреля и до конца рабочего дня 30 апреля автобусы линий 20 и 20A по направлению к центру города пойдут следующим образом: с начала рабочего дня и до 12 часов — по бульвару Кадака, улицам Мяэпеалсе, Рая, Академия и Вильде с дополнительными остановками на имеющихся по маршруту объезда; с 12 до 16 часов к центру города автобусы этих линий пойдут по бульвару Кадака, улицам Тяхеторни, Вяэна, Пярнускому шоссе, улицам Эхитаяте, Академия и Вильде с дополнительными остановками бульвар Кадака на улице Тяхеторни и Нымме — на улице Эхитатяте; с 16 часов и до конца рабочего дня к центру города эти автобусы пойдут по бульвару Кадака, улицам Хоммику, Лаане, Пярнускому шоссе, улицам Эхитаяте, Академия и Вильде с дополнительной остановкой Нымме на улице Эхитаяте.

В связи с ремонтом железнодорожного переезда с 16 часов 29 апреля до 10 часов 1 мая автобусы линии 57 в обоих направлениях пойдут в объезд.

Объезд автобуса в обоих направлениях будет проходить по маршруту Пярнуское шоссе, Вильяндиское шоссе, Пярнуское шоссе с дополнительными остановками Вильяндиское шоссе и Раку на Вильяндиском шоссе.