30.06.2018, 15:35

В Таллинне еще на нескольких улицах начинается ремонт дорог


rus.delfi.ee
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В Таллинне еще на нескольких улицах начинается ремонт дорог
TeetöödFoto: Jaanus Lensment

В июле в Таллинне начинается ремонт дог еще на нескольких улицах.

С 9 часов утра воскресенья, 1 июля, начинаются дорожные работы на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси, на время которых меняется организация движения в зоне реконструкции. Работы продлятся до 2 сентября.

Все это время будет открыто движение по одному ряду в обе стороны. Во избежание серьезных заторов ведущим в сторону Пирита или Ласнамяэ рекомендуется пользоваться объездом по улице Юхкентали, а тем, кто едет в сторону порта, — по улице Туукри и Нарвскому шоссе. Однако надо учитывать, что в сложившейся ситуации поездка может занять больше времени. Участников движения просят также строго руководствоваться временными дорожными знаками.

Со 2 июля — на участке улицы Анни между улицами Варраку и Вилисуу. В ходе ремонта обновлено будет покрытие проезжей части и подходов к домам заменен испорченный поребрик, приведено в порядок озеленение, наведен порядок в организации движения и пр. Стоимость работ — 395 000 евро, срок их завершения — 8 октября. Улица будет закрыта для транспорта, но местным жителям подъезд к домам будет сохранен, как и обслуживающему транспорту. За причиняемые неудобства Ласнамяэская районная управа приносит извинения.

Ввиду ремонта на виадуке на улице Смуула (между улицами Суур-Сыямяэ и Петербури) с 9 по 18 июля будет закрыта одна полоса. Движение днем будут регулировать регулировщики, вечером и ночью — светофоры. На второй неделе июля начнется реконструкция перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ с целью его расширения.

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В ходе работ планируется создание со стороны улицы Рахумяэ еще одного ряда для движения в сторону улицы Ярвевана. Будут также реконструироваться освещение, водопроводные и канализационные трассы. Во время работ сократится число рядов для движения на перекрестке. Работы завершатся в августе.

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