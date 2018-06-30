В Таллинне еще на нескольких улицах начинается ремонт дорог

Со 2 июля — на участке улицы Анни между улицами Варраку и Вилисуу. В ходе ремонта обновлено будет покрытие проезжей части и подходов к домам заменен испорченный поребрик, приведено в порядок озеленение, наведен порядок в организации движения и пр. Стоимость работ — 395 000 евро, срок их завершения — 8 октября. Улица будет закрыта для транспорта, но местным жителям подъезд к домам будет сохранен, как и обслуживающему транспорту. За причиняемые неудобства Ласнамяэская районная управа приносит извинения.

Ввиду ремонта на виадуке на улице Смуула (между улицами Суур-Сыямяэ и Петербури) с 9 по 18 июля будет закрыта одна полоса. Движение днем будут регулировать регулировщики, вечером и ночью — светофоры. На второй неделе июля начнется реконструкция перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ с целью его расширения.

В ходе работ планируется создание со стороны улицы Рахумяэ еще одного ряда для движения в сторону улицы Ярвевана. Будут также реконструироваться освещение, водопроводные и канализационные трассы. Во время работ сократится число рядов для движения на перекрестке. Работы завершатся в августе.