В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

Конкретных и внятных комментариев по поводу экипажей Masali и Bozdag от копании Palmali получить не удается в течение нескольких дней. Вице-президент по технической эксплуатации флота Palmali Юрий Усупов, который курирует суда Masali и Bozdag, заявил в понедельник днем, что вечером будет готов дать комментарий, однако ни вечером, ни на следующий день он не отвечал на звонки. В головном стамбульском офисе компании сказали: ”проблем нет”. Однако там не стали отрицать, что у фирмы перед моряками действительно есть задолженность по зарплатам.

Один из представителей судоходной компании, который не пожелал, чтобы в прессе звучало его имя, заявил Delfi, что проблема с выплатами зарплат решается. Он пояснил, что компания намерена продать танкера Masali и Bozdag, сейчас идут переговоры с разными потенциальными покупателями. Пока компания ищет покупателя, на обоих танкерах сведут к минимуму количество экипажей. Останется несколько человек, чтобы следить за работой судов. Представитель Palmali обещает, что проблема будет решена в течение месяца или раньше.

Кстати, морякам пришвартованных в Таллинне судов, не запрещено выходить с территории порта. Как пояснила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава, для этого необходимо наличие удостоверения моряка. ”Что касается помощи, то моряки обязаны обратиться в посольство своего государства”, — пояснила Аава.

Российское посольство сообщило Delfi, что консульство уже сейчас готово оказать содействие морякам, если они решат возвращаться на родину. Помимо этого, посольство РФ связалось с посольством Турции в Эстонии, но от последнего пока информации не поступало.