В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают.
О своей проблеме моряки рассказали Delfi в пятницу, 27 июля. Они заявили, что чувствуют себя заложниками. После привлечения внимания к проблеме экипажам были перечислены деньги на еду, но долги по зарплатам так и не закрыты. Терпению моряков наступил конец: сегодня экипажи танкеров Masali и Bozdag объявили голодовку.
С задержкой оплаты труда столкнулись сразу несколько судов турецкой компании Palmali, в том числе находящиеся в России ”Риройл-2”, ”Риройл-3”, ”Риройл-5” и ”Адриатик Маринер”. В середине июля на крайние меры пошел экипаж ”Риройл-5”, объявив голодовку. К концу июля морякам судна погасили задолженности по зарплатам.