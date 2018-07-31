31.07.2018, 14:35

В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 10
Vene meremehed 7 kuud palgata
-Foto: Andres Putting

Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают.

О своей проблеме моряки рассказали Delfi в пятницу, 27 июля. Они заявили, что чувствуют себя заложниками. После привлечения внимания к проблеме экипажам были перечислены деньги на еду, но долги по зарплатам так и не закрыты. Терпению моряков наступил конец: сегодня экипажи танкеров Masali и Bozdag объявили голодовку.

С задержкой оплаты труда столкнулись сразу несколько судов турецкой компании Palmali, в том числе находящиеся в России ”Риройл-2”, ”Риройл-3”, ”Риройл-5” и ”Адриатик Маринер”. В середине июля на крайние меры пошел экипаж ”Риройл-5”, объявив голодовку. К концу июля морякам судна погасили задолженности по зарплатам.

Конкретных и внятных комментариев по поводу экипажей Masali и Bozdag от копании Palmali получить не удается в течение нескольких дней. Вице-президент по технической эксплуатации флота Palmali Юрий Усупов, который курирует суда Masali и Bozdag, заявил в понедельник днем, что вечером будет готов дать комментарий, однако ни вечером, ни на следующий день он не отвечал на звонки. В головном стамбульском офисе компании сказали: ”проблем нет”. Однако там не стали отрицать, что у фирмы перед моряками действительно есть задолженность по зарплатам.

Один из представителей судоходной компании, который не пожелал, чтобы в прессе звучало его имя, заявил Delfi, что проблема с выплатами зарплат решается. Он пояснил, что компания намерена продать танкера Masali и Bozdag, сейчас идут переговоры с разными потенциальными покупателями. Пока компания ищет покупателя, на обоих танкерах сведут к минимуму количество экипажей. Останется несколько человек, чтобы следить за работой судов. Представитель Palmali обещает, что проблема будет решена в течение месяца или раньше.

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Кстати, морякам пришвартованных в Таллинне судов, не запрещено выходить с территории порта. Как пояснила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава, для этого необходимо наличие удостоверения моряка. ”Что касается помощи, то моряки обязаны обратиться в посольство своего государства”, — пояснила Аава.

Российское посольство сообщило Delfi, что консульство уже сейчас готово оказать содействие морякам, если они решат возвращаться на родину. Помимо этого, посольство РФ связалось с посольством Турции в Эстонии, но от последнего пока информации не поступало.

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