В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

Конкретных и внятных комментариев по поводу экипажей Masali и Bozdag от копании Palmali получить не удается в течение нескольких дней. Вице-президент по технической эксплуатации флота Palmali Юрий Усупов, который курирует суда Masali и Bozdag, заявил в понедельник днем, что вечером будет готов дать комментарий, однако ни вечером, ни на следующий день он не отвечал на звонки. В головном стамбульском офисе компании сказали: ”проблем нет”. Однако там не стали отрицать, что у фирмы перед моряками действительно есть задолженность по зарплатам.

Один из представителей судоходной компании, который не пожелал, чтобы в прессе звучало его имя, заявил Delfi, что проблема с выплатами зарплат решается. Он пояснил, что компания намерена продать танкера Masali и Bozdag, сейчас идут переговоры с разными потенциальными покупателями. Пока компания ищет покупателя, на обоих танкерах сведут к минимуму количество экипажей. Останется несколько человек, чтобы следить за работой судов. Представитель Palmali обещает, что проблема будет решена в течение месяца или раньше.

Как пояснил Delfi заместитель начальника финансового отдела Palmali Владислав Алиев, задержка зарплаты морякам связана с тем, что сейчас в отношении компании идет судебное разбирательство. ”Одна компания, не буду говорить ее название, не выполнила перед нами обязательства по поводу груза и фрахта (плата за перевозку груза — прим.). Но она подала на нас в суд”, — говорит Алиев. — Как говорится, у одних забираем и другим отдаем. Приходит фрахт от другого флота, мы закрываем старые долги. Никто никого не бросает! Просто мы сейчас не можем выплатить зарплаты, нужно подождать”.

Алиев отмечает, что суда в Таллинне стоят давно и компания теряет колоссальные деньги за простой.

Представитель Palmali уверен, что проблемы будут решены уже в течение двух недель, после чего моряков постепенно — по одному-два человека — будут рассчитывать и отправлять домой.

”Еда и вода у моряков есть. Это все под моим личным контролем. Конечно, все что происходит — это нехорошо. Но понимаете, вся проблема из-за двух человек, которые баламутят всю воду. Этих двоих я с борта уберу!” — заявил Алиев.

Кстати, морякам пришвартованных в Таллинне судов, не запрещено выходить с территории порта. Как пояснила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава, для этого необходимо наличие удостоверения моряка. ”Что касается помощи, то моряки обязаны обратиться в посольство своего государства”, — пояснила Аава.

Российское посольство сообщило Delfi, что консульство уже сейчас готово оказать содействие морякам, если они решат возвращаться на родину. Помимо этого, посольство РФ связалось с посольством Турции в Эстонии, но от последнего пока информации не поступало.