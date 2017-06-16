В Таллинне дополнительный бюджет направлен на образование, общественный транспорт и дороги

Таллиннское городское собрание утвердило на вчерашнем заседании, 15 июня, первый дополнительный бюджет Таллинна на 2017 год, он увеличит поступления и выплаты из городского бюджета на 21 миллион евро, сообщает Раэпресс.

На момент принятия дополнительного бюджета Таллинна на 2017 год объем запланированных поступлений и выплат составил 676 миллионов евро. И. о. мэра столицы Таави Аас заявил, что сферы, на которые в основном направлено дополнительное финансирование, это образование, общественный транспорт и ремонт дорог.

”Основным источником роста доходов является подоходный налог с физических лиц — доход от него превысил прогнозы на 8,5 миллиона евро, — сказал Аас. — Запланированные дополнительные поступления связаны с ростом числа налогоплательщиков и увеличением задекларированных доходов по сравнению с прогнозированным в конце прошлого года”. Аас подчеркнул, что необходимость составления дополнительного бюджета свидетельствует о том, что финансовое состояние Таллинна — хорошее и прочное.

”С нового учебного года все гимназисты будут обеспечены бесплатными обедами, — напомнил Аас. — Одновременно с этим минимальная зарплата учителей, труд которых оплачивается из городского бюджета, будет повышена до 1050 евро, а с 1 июля вырастет и зарплата работников Таллиннского зоопарка”.

Наибольшие инвестиции, в объеме 909 750 евро, затронут сферу образования — дополнительные средства будут выделены на проектирование ремонтных работ в столичных школах. На ремонт дошкольных детских учреждений, а также на проект ”100 площадок в детских садах” выделяется 703 500 евро.

В сфере общественного транспорта предусмотрено 700 000 евро на закупку павильонов и строительство остановок. Акционерное общество Tallinna Linnatranspordi AS получит 1,8 миллиона евро на реконструкцию трамваев и изготовление ретро-трамваев. Еще около двух миллионов евро будет направлено на завершение реконструкции трамвайной линии в Копли.

Дополнительно 600 000 евро предусмотрено для сферы спорта и досуга, большая часть этой суммы направлена на спортивный холл ”Калев” и готовящийся к открытию в октябре спортивный центр ”Сыле”.

На улучшение обслуживания людей с ограниченными возможностями в бюджете предусматривается дополнительно 250 764 евро. Начиная с 1 сентября пособия для опекунов людей с глубокой инвалидностью увеличатся до 40 евро в месяц (сейчас 25,60 евро), в случае тяжелой инвалидности — до 30 евро в месяц (сейчас 15,40 евро). Расходы на обслуживание домов призрения увеличатся на 154 029 евро. На увеличение пособий для опекунов людей с инвалидностью предусмотрено 162 640 евро.

В сфере благоустройства появится дополнительно 659 330 евро, на капитальный ремонт и реконструкцию дорог и улиц без внешнего финансирования дополнительно выделено 234 201 евро. Целевое финансирование на инвестиционную деятельность увеличится на 4,3 миллиона евро, в том числе дополнительно 350 000 евро — на строительство Мустамяэской церкви.