21.08.2017, 12:22

В Таллинне до 25 августа студенты оказывают бесплатную юридическую помощь


rus.delfi.ee
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paragrahv
paragrahvFoto: Ilmar Saabas

До пятницы, 25 августа, Таллиннское студенческое юридическое бюро оказывает в зале обслуживания Таллиннской городской управы (пл. Вабадузе, 7) и в Мустамяэской районной управе (ул. Таммсааре, 135) бесплатную помощь, сообщает Раэпресс.

Консультации даются в порядке живой очереди как на эстонском, так и на русском языке.

В зале городской управы студенты-юристы принимают с понедельника по четверг с 10 до 16, а по пятницам — до 14 часов. Куратор проекта — Союз юристов Эстонии.

Дополнительная информация на сайте www.juristideliit.ee.

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