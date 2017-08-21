В Таллинне до 25 августа студенты оказывают бесплатную юридическую помощь

До пятницы, 25 августа, Таллиннское студенческое юридическое бюро оказывает в зале обслуживания Таллиннской городской управы (пл. Вабадузе, 7) и в Мустамяэской районной управе (ул. Таммсааре, 135) бесплатную помощь, сообщает Раэпресс.
Консультации даются в порядке живой очереди как на эстонском, так и на русском языке.
В зале городской управы студенты-юристы принимают с понедельника по четверг с 10 до 16, а по пятницам — до 14 часов. Куратор проекта — Союз юристов Эстонии.
Дополнительная информация на сайте www.juristideliit.ee.
Tallinn, Квартира, 99 000 EUR
Jõelähtme vald, Дом, 194 990 EUR
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