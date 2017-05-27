В Таллинне был назван обладающий лучшими навыками парковки водитель

На состоявшемся сегодня соревновании был выбран лучший парковщик Таллинна. Целью проводившегося под эгидой PZU Kindlustus мероприятия было напомнить водителям о правильных навыках парковки, поскольку ущерб в связи с парковкой составляет около трети всех страховых случаев в рамках дорожного страхования, передает страховая фирма.

В рамках состоявшегося на парковке торгового центра Rocca al Mare соревнования участники должны были за 25 секунд как можно точнее сдать задним ходом между двумя автомобилями и линиями разметки. Лучшим специалистом по парковке в Таллинне стал Кейт Ламп, результат которого всего на 2,5 см отличался от идеального. За ним следовали Маарья Пейнар-Ярве (4 см) и Эвальд Нигул (6,5 см).

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яануса Танне, статистика страховых случаев в рамках дорожного страхования показывает, что, на первый взгляд простые парковочные маневры чаще всего создают проблемы в дорожном движении.

”Культура движения начинается с мелочей. Однако, маневрируя на парковочных местах, многие водители теряют необходимую предусмотрительность и осторожность. К счастью, как правило, инциденты на парковках не приводят к травмам, но все же причиняют значительный материальный ущерб и массу неприятностей водителям. Цель соревнования по технике парковки — напомнить, как следует правильно парковаться и отметить тех, кто поступает надлежащим образом”, — прокомментировал Танне.

По данным Фонда дорожного страхования, в прошлом году было зарегистрировано более 13 000 связанных с парковкой страховых случаев, а суммарный денежный ущерб превысил 10 миллионов евро — это пятая часть всего ущерба в связи с ДТП в Эстонии. К этой цифре также добавляется ущерб в связи со страхованием каско.

Наиболее распространенная среди эстонских водителей ошибка — въезд в другой припаркованный автомобиль, сдавая задним ходом на парковочное место или выезжая с него. Именно это является причиной 48% всех связанных с парковкой инцидентов.

В результате неправильного выполнения этого маневра в Эстонии происходит в среднем 16 ДТП в сутки. Если учесть также въезд задним ходом с движущийся автомобиль, количество инцидентов в сутки достигает 19. В прошлом году суммарный ущерб от таких ошибок при парковке составил около 6 миллионов евро. Данные о страховых случаях в рамках дорожного страхования получены из Регистра дорожного страхования Эстонии. Данные не включают инциденты по страхованию каско.

Знакомивший участников с правильными приемами парковки член правления и инструктор автошколы Autosõit Индрек Мадар сказал на мероприятии, что парковка является одной из главных проблем для водителей вот уже 15 лет.

”Парковка всегда создавала водителям проблемы. Часто люди недостаточно внимательны, недостаточно хорошо чувствуют габариты своего автомобиля — это и приводит к происшествиям. Предотвратить ДТП помогут упражнения, способные довести навык парковки до автоматизма и научить лучше чувствовать автомобиль”, — рассказал Мадар.

По словам руководителя отдела информирования потребителей Фонда дорожного страхования Яаники Кяэрст, количество ДТП на парковках торговых центров постепенно увеличивается.

”В течение двух последних лет число ДТП на парковках выросло на 5%. 70% инцидентов на парковках связаны заездом на парковочное место или выездом с него, поэтому ширина парковочного места заметно влияет на вероятность происшествий. С весны прошлого года действует новый стандарт в отношении городских улиц, где говорится, что для безопасного движения ширина парковочного места на парковках торговых центров должна составлять 2,7 метра, а на обычных парковках 2,6 метра”, — добавила Кяэрст.

Перед началом соревнования навыки парковки продемонстрировали музыканты Стиг Ряста и Сильвер Лаас.

Наиболее распространенные ошибки при парковке:

1. Въезд в другой припаркованный автомобиль, сдавая задним ходом на парковочное место или выезжая с него — около 48% связанных с парковкой инцидентов

2. Въезд в другой припаркованный автомобиль при заезде на парковочное место или выезжая с него передом — около 16% связанных с парковкой инцидентов

3. Въезд проезжающего автомобиля в припаркованный автомобиль — около 13% связанных с парковкой инцидентов

4. Въезд в другой движущийся автомобиль, сдавая задним ходом на парковочное место или выезжая с него — около 13% связанных с парковкой инцидентов

5. Повреждение другого автомобиля дверью — около 7% связанных с парковкой инцидентов

6. Въезд в другой движущийся автомобиль при заезде на парковочное место или выезжая с него передом — около 3% связанных с парковкой инцидентов