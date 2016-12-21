22, 23 и 24 декабря праздничное настроение таллиннцам и гостям столицы поможет создать рождественский трамвай, сообщает Раэпресс.

"Дед Мороз уже многие годы числится в списках работников АО "Таллиннский городской транспорт" , рассказывает руководитель предприятия Энно Тамм. — Ведь и наш транспорт тоже нечто вроде новогодней сказки — весь год бесплатный".

Но к поездке на рождественском трамвае желательно выучить стишок и потеребить родителей, потому что Дед Мороз не только по головке погладит, но и за хорошее стихотворение конфеткой одарит.

Расписание рождественского трамвая:

22 декабря

9:45 Тонди — Кадриорг

10:15 Кадриорг — Тонди

23 декабря

12:00 Тонди — Кадриорг

12.25 Кадриорг — Тонди

24 декабря

I КРУГ

11:00 Тонди — Кадриорг

11:25 Кадриорг — Тонди

11:50 Тонди — Юлемисте

12:20 Юлемисте — Тонди

II КРУГ

13:00 Тонди — Кадриорг

13:25 Кадриорг — Тонди

13:50 Тонди — Юлемисте