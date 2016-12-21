"Дед Мороз уже многие годы числится в списках работников АО "Таллиннский городской транспорт" , рассказывает руководитель предприятия Энно Тамм. — Ведь и наш транспорт тоже нечто вроде новогодней сказки — весь год бесплатный".

Но к поездке на рождественском трамвае желательно выучить стишок и потеребить родителей, потому что Дед Мороз не только по головке погладит, но и за хорошее стихотворение конфеткой одарит.

Расписание рождественского трамвая:

22 декабря
9:45 Тонди — Кадриорг
10:15 Кадриорг — Тонди

23 декабря
12:00 Тонди — Кадриорг
12.25 Кадриорг — Тонди

24 декабря
I КРУГ
11:00 Тонди — Кадриорг
11:25 Кадриорг — Тонди
11:50 Тонди — Юлемисте
12:20 Юлемисте — Тонди

II КРУГ
13:00 Тонди — Кадриорг
13:25 Кадриорг — Тонди
13:50 Тонди — Юлемисте

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