В Таллинне будет ходить рождественский трамвай

23 и 24 декабря в Таллинне будет в ходу рождественский трамвай, в прогулку на котором приглашаются все таллинцы - от мала до велика. Правда, чтобы получить в трамвае от Деда Мороза конфетку придется выучить и прочитать стишок.

Трамвай стартует 23 декабря в 11 часов из Тонди и направится в Кадриорг, оттуда он в 11.20 двинется в Копли, а в 11.55 возьмет курс на Тонди. 24 декабря маршрут будет сложнее: в 11 часов трамвай отправится из Тонди в Кадриорг, в 11.20 — из Кадриорга в Копли, оттуда в 11.55 — в аэропорт, откуда в 12.40 возьмет курс на Тонди.

Праздничный троллейбус отправится в путь 25 декабря в 11 часов от "Каубамая" и направится в Мустамяэ, в 11.45 отправится в обратный путь, повторит поездку, стартовав в 12.20 от "Каубамая" в Мустамяэ, в 13.00 начнет путь к "Каубамая и завершит маршрут поездкой до депо — т.е. остановки Лилле, которая начнется у "Каубамая" в 13.30. Сюрпризы ожидают и пассажиров троллейбуса.